Кадыров сообщил, что ему присвоено звание генерал-полковника

Фото: kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Владимир Путин присвоил ему звание генерал-полковника. Такое заявление он сделал в своем телеграм-канале.

"Хочу поделиться с вами еще одной приятной новостью. Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709", – написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что президент России лично сообщил ему о присвоении звания, а также поздравил его.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что вручил главе Чечни Рамзану Кадырову звезду Героя ДНР.

Пушил подчеркнул, что между Чечней и ДНР установились "тесные братские взаимоотношения". Он также высказал надежду на их дальнейшее укрепление.

До этого Рамзан Кадыров рассказал, что его сыновья Ахмат, Эли и Адам, которым сейчас 16, 15 и 14 лет соответственно, планируют отправиться в зону спецоперации в Донбассе. Как отметил глава Чечни, их подготовка началась еще с малого возраста. По словам Кадырова, сегодня его сыновья уже готовы применить свои навыки.

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