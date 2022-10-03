Рамзан Кадыров заявил о планах своих сыновей отправиться в зону СВО

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о планах своих сыновей отправиться в зону специальной военной операции в Донбассе.
По его словам, подростковый возраст не должен мешать обучению защитников Родины. Он также напомнил, что его сыновьям Ахмату, Эли и Адаму 16, 15 и 14 лет соответственно.
"Их военная подготовка началась еще давно, чуть ли не с малых лет. Недостаточно просто уметь стрелять. На базе РУС их учат обращению с различным оружием, применению его на любых дистанциях, теоретическим основам. Всегда считал, что главная цель любого отца – привить сыновьям богобоязненность и научить их защите семьи, народа, Отечества. Хочешь мира – готовься к войне!" – написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Глава Чечни подчеркнул, что его сыновья готовы применить свои навыки в зоне СВО и это не шутка. Кадыров отметил, что пришло время показать себя в реальном бою и скоро молодые люди отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения.
Ранее Кадыров сообщил, что из Чечни на Украину было отправлено дополнительное подразделение бойцов, в ближайшее время к отправке готовится еще одно боевое формирование. Он также заверил, что наступление в зоне проведения специальной военной операции не остановится ни на минуту.
До этого Кадыров сообщил, что российские войска скоро окончательно освободят ДНР и районы на херсонском и запорожском направлениях. Он также отмечал, что на 100% доволен ходом спецоперации на Украине там, где находятся его бойцы.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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