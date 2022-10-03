Кадыров сообщил об отправке на Украину дополнительного подразделения бойцов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Из Чечни на Украину было отправлено дополнительное подразделение бойцов, в ближайшее время к отправке готовится еще одно боевое формирование, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Делается это для того, чтобы наша линия атаки была максимально плотной, чтобы бойцы могли заменять друг друга, чередуясь в штурмовых атаках", – написал он в своем телеграм-канале.

Кадыров также заверил, что наступление в зоне проведения специальной военной операции не остановится ни на минуту.

"Сатанисты зашли в несколько населенных пунктов, но это не означает, что они выигрывают. Все эти города и поселки освобождали мы. И мы же снова освободим их", – подчеркнул глава Чеченской Республики.

Ранее Кадыров сообщил, что российские войска скоро окончательно освободят ДНР и районы на херсонском и запорожском направлениях. Он также отмечал, что на 100% доволен ходом спецоперации на Украине там, где находятся его бойцы.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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