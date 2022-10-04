Кадыров рассказал о подготовке ко дню рождения Путина

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о подготовке к 70-летию Владимира Путина, которое президент отметит 7 октября.

В своем телеграм-канале он сообщил, что ко дню рождения главы государства приурочены массовые мероприятия. В этот день в Чечне откроют Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени Владимира Путина и многофункциональный комплекс "Минутка".

Также состоятся скачки, посвященные 70-летнему юбилею президента России, мото- и велопробег, чемпионат и Кубок РФ по кольцевым гонкам, презентация проекта строительства правительственного комплекса и другие мероприятия.

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"Всем народам России очень повезло с президентом. Владимир Владимирович является в нашей стране патриотом номер один. И нет в этих словах преувеличения. Так, как переживает за нашу Родину Владимир Путин, не переживает никто. На последнем выступлении во время подписания договоров о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей вся речь президента была буквально пронизана любовью, переживаниями и гордостью за Отечество. И говорил он при этом о самом главном – про необходимость соблюдения и сохранения семейных ценностей, защиту религии, родины, народа", – заявил Кадыров.

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По его словам, по этой причине, отмечая 70-летие Путина, народ показывает всему миру и врагам, как ценит своего президента и что готов идти за ним до победного конца.

Кадыров рассказал, что также обсудил с членами оргкомитета ход подготовки празднования 5 октября Дня города, Дня учителя и Дня молодежи республики. Он отметил, что культурно-праздничная программа должна быть посвящена подвигу российских воинов, выполняющих свой профессиональный долг по защите интересов родины.

Глава Чечни пояснил, что в репертуар включат композиции, воспевающие героев России, их доблесть, мужество, благородство, дух и отвагу. По мнению Кадырова, артисты и коллективы должны чередоваться с выступлениями подрастающего поколения.

Путин родился 7 октября 1952 года. В 1975 году он окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета, затем стал кандидатом экономических наук. Кроме того, Путин владеет черным поясом по каратэ, а также является мастером спорта по дзюдо и самбо.



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