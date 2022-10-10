Кадыров заявил, что после взрывов в Киеве полностью доволен спецоперацией

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что теперь полностью доволен российской специальной военной операцией на Украине. Так он прокомментировал взрывы в Киеве и других городах Украины, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам Кадырова, Владимир Зеленский "жалуется на прилеты по Киеву и другим городам", хотя жители Донбасса терпели обстрелы ВСУ восемь лет.

"Думал: тебе можно, а другим нельзя? То есть восемь лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя?" – обратился к украинскому президенту Кадыров.

Глава Чечни также напомнил слова Владимира Путина о том, что Россия "по-настоящему еще и не начинала". В связи с этим Кадыров призвал Зеленского бежать.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве, Житомирской, Киевской областях и в Днепропетровске. По словам мэра Киева Виталия Кличко, есть пострадавшие. Движение поездов Киевского метрополитена полностью приостановлено, подземные станции метро работают как укрытия.

По данным украинских СМИ, в Киеве были слышны четыре взрыва. При этом после взрывов в городе заметили дым. Граждане Печерска заявили о трех сильных взрывах. Их также было слышно и в других районах украинской столицы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Взрывы прогремели в центре Киева утром 10 октября – СМИ

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