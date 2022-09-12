На ректора Херсонского университета совершено покушение

Фото: РИА Новости

На ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину было совершено покушение. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации региона сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Томилину пытались убить при помощи самодельного взрывного устройства, которое сработало в подъезде дома.

По данным местных властей, она получила легкие ранения. Также сообщается, что при взрыве погиб мужчина, ранения получила пожилая женщина.

Ранее сообщалось, что убийство заместителя главы военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Виталия Гуры оказалось инсценировкой ФСБ России.

Также стало известно об инсценировке убийства замначальника МВД Новой Каховки Сергея Томко. Отмечалось, что "оперативная игра" российских силовиков помогла выявить и задержать заказчиков диверсий и их агентов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.