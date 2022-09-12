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Политика

12:08

Убийство замглавы Новой Каховки Виталия Гуры оказалось инсценировкой ФСБ РФ – СМИ

политика

Фото: novakahovka.com.ua

Убийство заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталия Гуры оказалось инсценировкой ФСБ России. Об этом сообщил сам чиновник в эфире Первого канала.

"Украинские СМИ показывают про меня, что я уже умер, погиб, убили. В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить", – рассказал он.

Также в эфире телеканала сообщили об инсценировке убийства замначальника МВД Новой Каховки Сергея Томко. Отмечается, что "оперативная игра" российских силовиков помогла выявить и задержать заказчиков диверсий и их агентов.

В начале августа замглавы ВГА региона Екатерина Губарева сообщила, что Виталий Гура умер от ранений, полученных в результате покушения на него.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин сказал, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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