Замглавы ВГА Каховского района умер после покушения

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталий Гура умер от ранений, полученных в результате покушения на него. Об этом официально заявила замлавы ВГА региона Екатерина Губарева.

"Заместитель главы администрации Новой Каховки по ЖХК Виталий Гура скончался от полученных ранений", – написала она в своем телеграм-канале.

Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Виталий Гура попал в реанимацию после покушения на него. Отмечалось, что покушение на Гуру произошло в его доме.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин сказал, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.