Замглавы ВГА Каховского района попал в реанимацию после покушения

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Виталий Гура в настоящий момент находится в реанимации после покушения на него. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы ВГА Херсонской области Кирилла Стремоусова.

"Находится в больнице в тяжелом состоянии, в реанимации. Смерть не подтверждаем", – сообщил он.

Отмечается, что покушение на Гуру произошло в его доме.

Ранее жители Херсона помогли предотвратить покушение на главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

В местной администрации сообщили, что благодаря бдительным жителям удалось своевременно обнаружить самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы ВГА. Российские саперы обезвредили бомбу. Отмечается, что среди пострадавших от взрыва могли бы оказаться и люди, находившиеся рядом.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин сказал, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.