Покушение на главу администрации предотвращено в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "ВГА Херсонской области"
Жители Херсона помогли предотвратить покушение на главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо.
"Благодаря бдительным жителям Херсона удалось своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо", – сообщается в телеграм-канале местной администрации.
Российские саперы обезвредили бомбу. Отмечается, что среди пострадавших от взрыва могли бы оказаться и люди, находившиеся рядом.
Ранее сообщалось, что попытка покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту была совершена 11 июля. Представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что личность покушавшегося установлена.
Позднее стало известно о ликвидации совершившего на Сигуту покушение.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Глава управления молодежи и спорта погиб при взрыве в Херсоне
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