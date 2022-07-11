Покушение на главу администрации предотвращено в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "ВГА Херсонской области"

Жители Херсона помогли предотвратить покушение на главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

"Благодаря бдительным жителям Херсона удалось своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо", – сообщается в телеграм-канале местной администрации.

Российские саперы обезвредили бомбу. Отмечается, что среди пострадавших от взрыва могли бы оказаться и люди, находившиеся рядом.

Ранее сообщалось, что попытка покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту была совершена 11 июля. Представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что личность покушавшегося установлена.

Позднее стало известно о ликвидации совершившего на Сигуту покушение.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

