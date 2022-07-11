Обстрелявший дом главы Мелитопольского района ликвидирован

12:02
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о ликвидации совершившего покушение на главу администрации Мелитопольского района региона Андрея Сигуту.
"В результате проведенных мероприятий преступник был обнаружен. При задержании оказал вооруженное сопротивление. Ответным огнем получил ранения, несовместимые с жизнью", – написал он в своем телеграм-канале.
В настоящее время Сигута работает в штатном режиме, угроз для его жизни нет.
По словам Рогова, в рамках оперативно-следственных мероприятий устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также разыскиваются пособники киевского режима.
Ранее сообщалось, что попытка покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту была совершена 11 июля.
Представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что личность покушавшегося на Андрея Сигуту установлена.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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