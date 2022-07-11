Обстрелявший дом главы Мелитопольского района ликвидирован

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Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о ликвидации совершившего покушение на главу администрации Мелитопольского района региона Андрея Сигуту.

"В результате проведенных мероприятий преступник был обнаружен. При задержании оказал вооруженное сопротивление. Ответным огнем получил ранения, несовместимые с жизнью", – написал он в своем телеграм-канале.

В настоящее время Сигута работает в штатном режиме, угроз для его жизни нет.

По словам Рогова, в рамках оперативно-следственных мероприятий устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также разыскиваются пособники киевского режима.

Ранее сообщалось, что попытка покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту была совершена 11 июля.

Представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что личность покушавшегося на Андрея Сигуту установлена.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

