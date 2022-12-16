В МИД РФ назвали нападение на главу Русского дома в ЦАР бесчеловечным терактом

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Покушение на гендиректора Русского дома в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого является бесчеловечным террористическим актом, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, чьи слова приводит ТАСС.

Замглавы ведомства подчеркнул, что Россия приложит все возможные усилия для установления организаторов нападения. Кроме того, произошедшее демонстрирует необходимость консолидировать международные усилия по борьбе с терроризмом.

В свою очередь, глава Россотрудничества Евгений Примаков также назвал случившееся терактом. По его словам, взрывное устройство в посылке тяжело ранило Сытого, в настоящее время за его жизнь борются врачи.

Основатель ЧВК "Вагнер" и владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин уточнил, что глава Русского дома ранее получал записку с призывом русским убираться из Африки.

"11 ноября Дмитрию Сытому из Того пришла посылка с фотографией его сына, проживающего во Франции. В ней была записка, в которой говорилось о том, что в следующий раз он получит голову сына, если "русские не уберутся с африканского континента и не распахнут двери для французов", – следует из его комментария, опубликованного на странице "Конкорда" в соцсети "ВКонтакте".

Ранее стало известно, что гендиректор Русского дома в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый подвергся нападению, после которого был госпитализирован в Банги.

В посольстве РФ уточнили, что Сытый находится в тяжелом состоянии, он получил контузию. Там добавили, что охрана посольства усилена после инцидента.

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