На главу Русского дома в ЦАР совершено покушение – посольство

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Гендиректор Русского дома в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый подвергся нападению, после которого был госпитализирован в Банги. Об этом заявил пресс-атташе российского посольства Владислав Ильин.

"Сегодня утром было совершено покушение на генерального директора Русского дома Дмитрия Сергеевича Сытого, он находится в госпитале", – цитирует его РИА Новости.

В дипмиссии уточнили, что Сытый находится в тяжелом состоянии, однако угрозы его жизни нет, он получил контузию. Там добавили, что охрана посольства усилена после инцидента.

В свою очередь, в местной полиции агентству сообщили, что считают терактом совершенное покушение.

Ранее стало известно, что на первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка было совершено покушение. Сообщалось, что автомобиль Булюка взорвали в городе Скадовске с помощью мины направленного действия.

В результате взрыва водитель погиб на месте. Булюк же был доставлен в одну из больниц Симферополя в тяжелом состоянии.



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