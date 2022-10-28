На дом Нэнси Пелоси совершили нападение

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Неизвестный совершил нападение на резиденцию спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско. В результате происшествия пострадал ее муж. Сообщение о случившемся появилось на сайте Пелоси.

Это произошло в пятницу утром. Уточняется, что самой Пелоси не было дома, когда в него проник злоумышленник.

Правоохранителям удалось оперативно задержать нападавшего.

Ранее минимум девять человек пострадали в результате стрельбы вблизи университетского кампуса в Батон-Руже в США. Инцидент произошел в ночь на пятницу, 21 октября.

По информации представителя университета, пострадавшие получили огнестрельные ранения. При этом сообщалось, что полученные травмы не несут угрозы для жизни пострадавших. Обстоятельства и детали произошедшего выясняются.



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