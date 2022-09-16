Пелоси заявила, что для прекращения спецоперации на Украине нужны санкции против РФ

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Для прекращения специальной военной операции на Украине необходимы антироссийские санкции. Об этом заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

По ее словам, антироссийские санкции заставят Москву страдать. Для прекращения огня, по ее мнению, нужна значительная военная поддержка Украины, гуманитарная и экономическая помощь.

"Захватить российские активы, заморозить их, а затем использовать для восстановления Украины. Для этого потребуется много денег", – приводит слова Пелоси РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что Киев отказался от всех договоренностей с Россией и объявил, что будет добиваться победы на поле боя. Флаг в руки, добавил президент РФ. Российский лидер добавил, что спецоперация на Украине продолжается, но идет небольшим темпом. По его словам, Вооруженные силы России постепенно занимают все новые и новые территории.

