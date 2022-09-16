Кадыров сообщил о присоединении двух батальонов к войскам в Донбассе

Фото: телеграм-канал "Kadyrov_95"

Батальоны "Запад–Ахмат" и "Восток–Ахмат" присоединились к союзным войскам в Донбассе. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, в распоряжении бойцов современная техника и передовое оружие. При этом Кадыров назвал главным оружием бойцов – высокий боевой дух, который "не сломить никакому врагу".

"А это значит, что мерзкая и подлая во всех своих проявлениях нацистская нечисть столкнется с твердой волей воинов чеченских спецподразделений", – отметил глава Чечни.

Бойцов батальонов он назвал беспристрастными, самоотверженными и превосходными. Кадыров подчеркнул, что они готовы смести любую угрозу на своем пути для целостности "нашей великой державы".

"Я уверен, что каждый из них способен переломить ход боя на ответственном участке. Я желаю удачи нашим парням в выполнении благородной миссии", – заключил глава Чечни.

Ранее Кадыров сообщил, что в Чечне создали новое спецподразделение ОМОН "Ахмат-1", которое насчитывает 2 тысячи бойцов. По его словам, многие жители региона желают отправиться в зону проведения специальной военной операции на Украине, поэтому новое подразделение с идейными и обученными бойцами – это еще не предел.

