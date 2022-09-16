Кадыров прокомментировал санкции, введенные США против его семьи

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что санкции, введенные против него Вашингтоном, свидетельствуют об отсутствии морали и логики в руководстве Соединенных Штатов.
"В Штатах прекрасно знают, что у меня нет ни имущества, ни счетов на Западе. Но они упорно вносят меня в санкционные списки, а в этот раз и вовсе зачем-то включили и членов моей семьи", – написал политик в своем телеграм-канале.
Кадыров отметил, что не может объяснить "упертое" желание американского Минфина блокировать отсутствующее у него имущество. Он предположил, что такие действия могут быть связаны с желанием руководства США "насолить" всем, кто противостоит западным планам и идеологии.
Глава Чечни также предложил Вашингтону внести в санкционный список всех своих 14 детей, младшим из которых по пять лет.
Ранее Минфин США ввел санкции против 44 граждан РФ и Украины. В списке оказались глава Чечни и члены его семьи, а также уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, помощник президента РФ Максим Орешкин, член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов, глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий, а также гендиректор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев и председатель Национального расчетного депозитария Виктор Жидков.
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