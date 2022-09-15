ЕС продлил санкции против РФ и исключил из черного списка Владимира Жириновского

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Евросоюз утвердил свое решение об очередном полугодовом продлении действия санкционного списка против России. По информации ТАСС, ограничения будут сохранены на срок до 15 марта 2023 года.
"Совет ЕС принял решение продлить до 15 марта 2023 года ограничительные меры за нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", – указано в постановлении, опубликованном в "Официальном журнале Евросоюза".
При этом санкционные списки Евросоюза были частично скорректированы. В частности, из них был исключен бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который скончался, а также бывшая жена бизнесмена Михаила Фридмана Ольга Айзиман и сестра Алишера Усманова Саодат Нарзиева. Дополнительно в документе произвели технические правки.
Актуальные санкции ЕС против РФ действуют в отношении более 1 200 человек и 108 юрлиц. Формировать его страны объединения начали в марте 2014 года. Всем указанным в ограничительных списках лицам запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их счета подлежат аресту.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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