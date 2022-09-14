Финляндия конфисковала имущество россиян из санкционных списков на 189 млн евро – СМИ

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Финляндия конфисковала у граждан РФ, подпавших под санкции, имущество на сумму порядка 189 миллионов евро. Об этом сообщает телеканал MTV3.

По данным источника, диапазон изъятых активов достаточно широк. Так, россияне лишились как акций и вкладов в кредитных организациях, так и промышленного сырья, автомобилей, вагонов и жилья.

Ранее Украина конфисковала российские активы на общую сумму порядка 765 миллионов долларов. И, как отмечал президент Владимир Зеленский, эта работа продолжается. По его словам, если оценивать пакет собственности не только государства, но и резидентов, то речь идет якобы о 36 тысячах позиций, подлежащих изъятию.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

