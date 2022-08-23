Политолог заявил об отсутствии выгоды для ЕС при конфискации российского газа Киевом

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал предложение украинского депутата Дмитрия Разумкова конфисковать российский газ, поставляемый в Европу через Украину, сообщает RT.

По его словам, Киев может конфисковывать российский газ на три дня, на четвертый поставка прекратится, а европейцы будут против. По мнению политолога, они не разрешат конфисковывать российский газ, поскольку им это невыгодно.

"Все, что говорит Разумков, – это для массового зрителя и для того, чтобы каким-то образом развлечь медийное пространство", – заявил Брутер.

Ранее глава правящей партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков призвал Киев начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через Украину, и самостоятельно продавать его в ЕС.

По его мнению, голубое топливо принадлежит Москве до тех пор, пока оно не пересечет границу Евросоюза, соответственно, оно подпадает под украинское законодательство о конфискации российских активов.

Полученные от продажи деньги он предложил направлять на закупки оружия для ВСУ.

