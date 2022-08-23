В Киеве предложили воровать российский газ и перепродавать его в Европу

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Глава правящей партии "Слуга народа", депутат Дмитрий Разумков призвал Киев начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через Украину, и самостоятельно продавать его в ЕС, сообщает РИА Новости, ссылаясь на его соцсети.
По его мнению, голубое топливо принадлежит Москве до тех пор, пока оно не пересечет границу Евросоюза, соответственно оно подпадает под украинское законодательство о конфискации российских активов.
"Газ, который транспортируется по территории Украины, он российский. До границы с Европой – это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать", – подчеркнул Разумков.
Он добавил, что Украина должна оправдывать свои действия воссоединением Крыма с Россией. Также депутат предложил не обращать внимания на заключенные договоры о поставках газа между Россией и странами Европы. Полученные от продажи деньги он предложил направлять на закупки оружия для ВСУ.
В июне Разумков уже заявлял, что Киеву следует начать воровать российский газ из транзитных трубопроводов, проходящих по украинской территории. При этом парламентарий признал, что Киев должен выполнять транзитные обязательства перед партнерами, однако конфискацию излишек газа он не считает нарушением прав российской стороны.
Ранее издание Politico сообщило об опасениях Зеленского относительно того, что с наступлением холодов Россия может использовать тактику "генерала Мороза". В публикации утверждалось, что холодная зима может вынудить Европу пойти на уступки Москве в вопросах поставок оружия Киеву и санкций, чтобы взамен получить стабильные поставки газа для обогрева домохозяйств и функционирования экономики.
Экономист рассказал о подготовке Европы к холодной зиме
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