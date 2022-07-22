В Киеве предложили воровать российский газ из транзитных трубопроводов

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Киеву следует начать воровать российский газ из транзитных трубопроводов, проходящих по украинской территории, заявил депутат и экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

"Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища, потому что выходит парадоксальная ситуация – ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища", – написал он в своей колонке для издания "Украинская правда".

При этом парламентарий признал, что Украина должна выполнять транзитные обязательства перед партнерами, однако конфискацию излишек газа он не считает нарушением прав российской стороны. Разумков добавил, что киевские власти должны разработать для этого стратегический план совместно с "Нафтогазом".

Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что запуск "Северного потока – 2" стал бы поднятием белого флага в Германии и Европе. По его мнению, ввод газопровода в эксплуатацию будет означать то, что Москва добилась своей цели, заставив ЕС нарушить санкции.

До этого издание Politico сообщило об опасениях президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что с наступлением холодов Россия может использовать тактику "генерала Мороза". В публикации утверждалось, что холодная зима может вынудить Европу пойти на уступки Москве в вопросах поставок оружия Киеву и санкций, чтобы взамен получить стабильные поставки газа для обогрева домохозяйств и функционирования экономики.

