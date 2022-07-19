Зеленский боится, что РФ может применить тактику "генерала Мороза" – СМИ

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Украинский лидер Владимир Зеленский боится, что с наступлением холодов Россия использует тактику "генерала Мороза", пишет обозреватель Politico Джейми Деттмер.

Автор материала считает, что холодная зима может вынудить Европу пойти на уступки Москве в вопросах поставок оружия Киеву и санкций, чтобы взамен получить стабильные поставки газа для обогрева домохозяйств и функционирования экономики.

В публикации указывается, что Зеленский усиленно отстаивает жесткую антироссийскую линию и требует от ЕС ввести против РФ еще больше санкций, включая эмбарго на поставки газа. Однако, уверен Деттмер, такая бескомпромиссная позиция украинского президента может подорвать единство внутри европейского региона.

"В последние дни несколько европейских лидеров публично подчеркнули, что Украине не пойдет на пользу, если зимой и без того тяжелый энергетический кризис станет еще более жестоким", – говорится в статье.

Накануне аналитики Rystad Energy выяснили, что из-за аномальной жары Европа может столкнуться с энергетическим "штормом" раньше, чем это предполагалось. Эксперты пришли в выводу, что тогда в регионе наступит хаос, поскольку повышение температуры помешает ЕС восстановить запасы газа в преддверии зимы, а уровень хранилищ на континенте пока остается ниже нормы.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

