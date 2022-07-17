Финляндия уже зимой может столкнуться с отключением электроснабжения – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

У Финляндии уже зимой может случится нехватка электроэнергии из-за отказа от энергоносителей, нефти и газа из РФ. Об этом сообщает местный телеканал YLE.

"Европа отказывается от российского ископаемого топлива. При этом поиск альтернативных источников вызвал затруднения. Это означает, что регулирование и ограничения в энергетике может быть одним из возможных решений. Поскольку Европа готовится к холодам с регулированием энергопотребления, вполне возможно, что Финляндия столкнется с аналогичными ограничениями", – отмечается в сообщении.

В стране отключение электроэнергии будут осуществлять максимум на 2 часа в день. Однако, как уточнили представители компании-оператора электросетей Финляндии Fingrid, отключение электроэнергии является крайней мерой, которую могут ввести исключительно в ЧС.

Ранее кабмин Венгрии объявил чрезвычайное положение в области энергетики. По словам властей, такой режим необходим для защиты венгерских семей и энергоснабжения.

Кроме того, до этого сообщалось, что общественные отапливаемые места для бесплатного пребывания там тех, кто не справится с ростом цен на коммунальные услуги из-за кризиса, планируют организовать в некоторых городах ФРГ. В частности, под эти цели могут отдать крытый спортивный центр в городе Людвигсхафен.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.