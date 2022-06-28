Кипр не поддержал идею США о запрете перевозок нефти РФ в третьи страны – СМИ

Фото: depositphotos/carloscastilla

Министр финансов Кипра Константинос Петридес в разговоре с коллегой из США Джанет Йеллен не поддержал требование Вашингтона запретить судам под кипрским флагом перевозку российской нефти в третьи страны, сообщают источники агентства Bloomberg.

По информации агентства, США настаивают на соответствующем запрете для судов под кипрским флагом.

4 июня вступил в силу шестой пакет антироссийских санкций ЕС, которые предполагают отказ европейских государств от импорта нефти из России в течение полугода, а также отказ импорта нефтепродуктов в течение 8 месяцев. Согласно новым ограничениям ЕС, предполагается постепенный отказ от российской нефти, перевозимой по морю, временное исключение сделано для трубопроводной нефти.

Ранее замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что вводя очередной пакет антироссийских санкций, Евросоюз только усугубляет собственное положение. Из-за санкций Брюсселю придется больше денег тратить на покупку энергоносителей, считает он. На этом фоне, по его мнению, в Германии промышленные предприятия и вовсе скоро будут вынуждены закрываться.

До этого в МИД РФ заявили, что новый пакет санкций против России будет иметь саморазрушительный эффект для Евросоюза.

