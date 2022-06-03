Сенатор высказался о последствиях для ЕС шестого пакета санкций против России

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Вводя очередной пакет антироссийских санкций, Евросоюз только усугубляет собственное положение. Об этом в беседе с RT заявил замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

"Они (страны ЕС. – Прим. ред.) настолько вошли в этот санкционный раж, что даже не подсчитывают убытки для собственных стран и собственного населения. Им хочется отомстить России и сделать приятно американцам", – сказал сенатор.

Из-за санкций Брюсселю придется больше денег тратить на покупку энергоносителей, считает он. На этом фоне, по его мнению, в Германии промышленные предприятия и вовсе скоро будут вынуждены закрываться.

Также Джабаров указал на продовольственный кризис в Европе, который обусловлен проблемами с поставками российских и белорусских удобрений.

3 июня Европейский союз окончательно утвердил шестой пакет санкций против РФ. Он предполагает отказ от импорта нефти из России в течение полугода, а также отказ от импорта нефтепродуктов в течение 8 месяцев.

Предусмотрено отключение от SWIFT ряда российских банков, в том числе Сбербанка, а также запрет на вещание на территории ЕС российских телеканалов "Россия РТР", "Россия 24", "ТВ Центр – международный".

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

