Сенатор высказался о последствиях для ЕС шестого пакета санкций против России

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Вводя очередной пакет антироссийских санкций, Евросоюз только усугубляет собственное положение. Об этом в беседе с RT заявил замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.
"Они (страны ЕС. – Прим. ред.) настолько вошли в этот санкционный раж, что даже не подсчитывают убытки для собственных стран и собственного населения. Им хочется отомстить России и сделать приятно американцам", – сказал сенатор.
Из-за санкций Брюсселю придется больше денег тратить на покупку энергоносителей, считает он. На этом фоне, по его мнению, в Германии промышленные предприятия и вовсе скоро будут вынуждены закрываться.
Также Джабаров указал на продовольственный кризис в Европе, который обусловлен проблемами с поставками российских и белорусских удобрений.
3 июня Европейский союз окончательно утвердил шестой пакет санкций против РФ. Он предполагает отказ от импорта нефти из России в течение полугода, а также отказ от импорта нефтепродуктов в течение 8 месяцев.
Предусмотрено отключение от SWIFT ряда российских банков, в том числе Сбербанка, а также запрет на вещание на территории ЕС российских телеканалов "Россия РТР", "Россия 24", "ТВ Центр – международный".
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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