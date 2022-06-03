В США предложили ввести санкции против Венгрии за отказ от эмбарго на российскую нефть

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Член палаты представителей США Раджа Кришнамурти предложил рассмотреть возможность введения санкций против Венгрии, выступающей против эмбарго на российскую нефть, сообщает RT.

Он направил госсекретарю Энтони Блинкену письмо, где призвал Госдепартамент сотрудничать с Евросоюзом по вопросу введения ограничений против РФ и обратил внимание на Будапешт.

"Особенно меня беспокоит продолжающееся противодействие Венгрии нефтяному эмбарго ЕС, и я убедительно прошу вас рассмотреть все возможные инструменты, в том числе санкции, чтобы достичь с Венгрией окончательной договоренности по запрету российской нефти", – сказал парламентарий.

Кришнамурти уверен, что перекрыв "ключевой источник дохода России", Западу удастся затруднить финансирование Москвой спецоперации на Украине. Также, по его мнению, запрет на поставки российской нефти со стороны Евросоюза позволит усилить финансовое давление на российскую экономику.

По мнению конгрессмена, чтобы помочь ЕС отказаться от российских энергетических ресурсов, Госдепартаменту надо применить двусторонний подход.

"С одной стороны, Штаты должны усилить свою приверженность инвестиционному фонду "Инициативы трех морей" для поддержания энергетической безопасности Центральной Европы. С другой – если Будапешт продолжит препятствовать переговорам ЕС, Вашингтону стоит рассмотреть введение ограничительных мер против венгерских компаний, которые по-прежнему ведут дела с экспортерами нефти из России", – заявил Кришнамурти.

Ранее сообщалось, что шестой пакет санкций Евросоюза против России включает в себя запрет на импорт российской нефти, транспортируемой по морю. При этом запрет на импорт нефти РФ по трубопроводу будет введен, "как только это станет возможным".

Запрет на импорт нефти из РФ по трубопроводу временно убрали из-за жесткой позиции Венгрии, которая практически полностью зависит от такого вида поставок. 31 мая премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что запланированный запрет не коснется его страны.

Также послабления получила Чехия. По словам премьер-министра страны Петра Фиалу, для них отсрочка на эмбарго продлится 18 месяцев. Об отложенном запрете заявил и премьер Болгарии Кирил Петков. По его словам, ЕС сделал для его страны исключение до конца 2024 года.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

