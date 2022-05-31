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Экономика

05:18

Премьер Бельгии рассказал, кому в ЕС разрешат покупать нефть из России

экономика

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Исключение, которое разрешит покупать нефть при введении шестого пакета санкций ЕС против России, будет сделано для Венгрии и Чешской Республики, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

По его словам, в частности, Чехия сможет временно продолжить закупки дизельного топлива из РФ. В свою очередь, Венгрия получит отсрочку для модернизации своих мощностей нефтепереработки.

"Есть также общая статья, которая позволяет странам, столкнувшимся с прекращением поставок не по собственной воле, закупать российскую нефть из других источников, помимо трубопровода", – приводит РИА Новости слова де Кроо.

Ранее Мишель заявил, что лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт нефти из России. Мишель также подтвердил, что шестой пакет санкций включает, в частности, отключение от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз надеется до конца года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках реализации отложенного эмбарго на нефтепоставки.

Генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти Мухаммед Баркиндо заявил, что в мире нет свободных мощностей, способных заменить объемы экспорта российской нефти. Он пояснил, что потенциальную потерю экспорта из-за санкций или добровольных ограничений ощутит весь энергетический рынок.

В свою очередь, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович предупредил жителей страны о росте цен на бензин и дизель на фоне санкций.

До этого сообщалось, что общие расходы Германии на импорт товаров из России по итогам марта выросли на 77,7% и составили 4,4 миллиарда евро. При этом импортный объем, по данным Федерального статистического ведомства ФРГ, сократился на 27,8%. Рост расходов произошел по причине увеличения цен на сырье, включая нефть и природный газ.

Россия зарабатывает около 20 млрд долларов в месяц на нефти и нефтепродуктах

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Сюжет: Санкции

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