ЕС надеется до конца года отказаться от 90% нефтяного импорта из РФ – глава Еврокомиссии

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Евросоюз надеется до конца года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках реализации отложенного эмбарго на нефтепоставки, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я приветствую соглашение на Европейском совете по нефтяным санкциям против России", – приводит ТАСС слова фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что главы министерств иностранных дел стран Евросоюза из-за серьезных разногласий не смогут разблокировать вопрос о нефтяном эмбарго против России. Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также отмечал, что некоторые страны не могут принимать танкеры, а могут лишь получать нефть по нефтепроводам из России.

3 мая Боррель заявил, что шестой пакет антироссийских санкций коснется импорта нефти и новых банков. Позже стало известно, что Евросоюз намерен отказаться от энергоносителей из РФ в течение полугода.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

