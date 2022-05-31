Глава Евросовета подтвердил, что трубопроводная нефть не попадет в санкции ЕС против РФ

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Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что поступающая по трубопроводу нефть не попадет в шестой пакет санкций ЕС против России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Евросовет смог достичь договоренности по шестому пакету санкций. В частности, по его словам, санкции включают запрет российской нефти с временным исключением, которое касается нефти, поступающей по трубопроводу.

Ранее Мишель заявил, что лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт нефти из России. Мишель также подтвердил, что шестой пакет санкций включает, в частности, отключение от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз надеется до конца года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках реализации отложенного эмбарго на нефтепоставки.

3 мая Боррель заявил, что шестой пакет антироссийских санкций коснется импорта нефти и новых банков. Позже стало известно, что Евросоюз намерен отказаться от энергоносителей из РФ в течение полугода.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

