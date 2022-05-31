Некоторые члены ОПЕК думают о приостановке участия РФ в ОПЕК+ – СМИ

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Возможность приостановки участия России в сделке по добыче нефти ОПЕК+ обсуждается некоторыми государствами-участниками ОПЕК, сообщает The Wall Street Journal.

Такое предложение появилось из-за введения санкций против РФ и согласования ЕС частичного эмбарго на импорт российской нефти, что подрывает способность страны добывать больше нефти.

Уточняется, что в прошлом году РФ, ОПЕК и 9 не входящих в организацию стран договорились о ежемесячном увеличении объемов добычи нефти.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель рассказал, что лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт нефти из России. Он отметил, что в шестом пакете санкций, в который входит частичное нефтяное эмбарго, предполагается отключение от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

