Новые санкции ЕС против РФ включают запрет на импорт перевозимой по морю российской нефти

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Шестой пакет санкций Евросоюза против России включает запрет на импорт российской нефти, транспортируемой по морю, сообщили во французском председательстве.
"Совет постпредов утвердил шестой пакет санкций в соответствии с выводами внеочередного саммита ЕС 30 и 31 мая", – приводит сообщение делегации РИА Новости.
При этом запрет на импорт нефти РФ по трубопроводу будет введен, "как только это станет возможным".
Также новыми санкциями предусмотрено расширение ограничений на экспорт в РФ продукции высоких технологий и химикатов.
Кроме того, ЕС отключит от SWIFT Сбербанк, еще два российских и один белорусский банк.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт нефти из России. Он отметил, что в шестом пакете санкций, в который входит частичное нефтяное эмбарго, предполагается отключение от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.
Под эмбарго подпала только та нефть, которая идет в страны Евросоюза по морю. Хотя изначально ЕС настаивал на полном отказе от любых закупок. Запрет на импорт нефти из РФ по трубопроводу временно убрали из-за жесткой позиции Венгрии, которая практически полностью зависит от такого вида поставок.
Также послабления получила Чехия. По словам премьер-министра страны Петра Фиалу, для них отсрочка на эмбарго продлится 18 месяцев. Об отложенном запрете заявил и премьер Болгарии Кирил Петков. По его словам, ЕС сделал для его страны исключение до конца 2024 года.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Очередной пакет санкций против РФ будет иметь саморазрушительный эффект для Евросоюза
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