Общественные отапливаемые места планируют организовать в ФРГ к зиме – СМИ

Фото: depositphotos/selensergen

Общественные отапливаемые места для бесплатного пребывания там тех, кто не справится с ростом цен на коммунальные услуги из-за кризиса, планируют организовать в некоторых городах ФРГ. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag.

В частности, под эти цели могут отдать крытый спортивный центр в городе Людвигсхафен. Ранее он уже перестраивался под центр для вакцинации.

Такие общественные места могут появиться и в населенных пунктах Нойштадт, Франкенталь и Ландау.

Ранее сообщалось, что европейцам рекомендовали отказаться от старой бытовой техники. Обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас пояснил, что большая часть электричества в Европе вырабатывается за счет сжигания газа. При этом бытовая техника потребляет большое количество энергии. Помочь Европе запастись газом на зиму могут субсидии на энергоэффективные приборы.

