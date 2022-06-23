Германия объявила второй уровень плана по сокращению потребления газа

13:54
Фото: depositphotos/travelwitness
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что в стране запустили второй этап плана по сокращению потребления газа. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава немецкого ведомства назвал газ дефицитным товаром и сообщил, что власти страны представят "аукционную модель экономии". За счет нее предприятия снова смогут покупать топливо. Для тех же, кто от него откажется, могут предусмотреть систему вознаграждений.
Переход на вторую из трех ступеней плана стал следствием сокращения поставок "Газпрома" в Европу. Российская госкорпорация, в свою очередь, ссылается на трудности из-за ремонта оборудования на фоне санкций Запада. О техобслуживании также заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Правительство Германии также опасается возможности полного перекрытия газа в страну со стороны России под видом ремонта. Как отмечает Financial Times, такой шаг затруднил бы заполнение газовых хранилищ в ФРГ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: