Германия объявила второй уровень плана по сокращению потребления газа

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Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что в стране запустили второй этап плана по сокращению потребления газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава немецкого ведомства назвал газ дефицитным товаром и сообщил, что власти страны представят "аукционную модель экономии". За счет нее предприятия снова смогут покупать топливо. Для тех же, кто от него откажется, могут предусмотреть систему вознаграждений.

Переход на вторую из трех ступеней плана стал следствием сокращения поставок "Газпрома" в Европу. Российская госкорпорация, в свою очередь, ссылается на трудности из-за ремонта оборудования на фоне санкций Запада. О техобслуживании также заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Правительство Германии также опасается возможности полного перекрытия газа в страну со стороны России под видом ремонта. Как отмечает Financial Times, такой шаг затруднил бы заполнение газовых хранилищ в ФРГ.