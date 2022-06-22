ФАС предложила обязать "Газпром" продавать 10% газа на бирже

Фото: Москва 24/Михаил Колобаев
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала нормативы продажи газа на бирже, следовать которым будут обязаны как "Газпром", так и независимые производители. Об этом сообщает РБК.
В случае "Газпрома" норматив может быть установлен на отметке в 10%. Порог для независимых производителей, занимающих доминирующее положение на рынке, пока составит не менее 3%, а впоследствии будет уравнен до 10.
В ФАС разработали новые нормы на основании Национального плана развития конкуренции. В рамках этого документа к 2026 году поставщики обязаны реализовать на бирже не менее 10% природного газа от общего числа поставок на внутренний рынок.
Ранее хорватский журналист Антун Роша заявил, что Литва может попытаться перекрыть поставки российского газа за счет доступа к трубопроводу Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград. По мнению автора статьи, данная мера рассматривается как исполнение санкций Евросоюза.
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