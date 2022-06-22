Литва может в ближайшее время перекрыть поставки газа в Калининградскую область – СМИ

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Литва может воспользоваться тем, что трубопровод "Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград" проходит через литовскую территорию, и попытаться перекрыть поставки газа в регион. Об этом написал в статье для Advance хорватский журналист Антун Роша.

По его мнению, Литва хочет преподнести происходящее как исполнение санкций ЕС. Тем не менее для РФ это может выглядеть антироссийским шагом со стороны Вильнюса.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Позже министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошли 23 раздела.

Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.

До этого сообщалось, что товары, подпавшие под ограничения, будут доставляться по воде. По данным калининградских властей, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов.

Глава Калининградской области Антон Алиханов назвал действия Литвы незаконными. По его словам, это может иметь далеко идущие последствия для Евросоюза. В МИД РФ, в свою очередь, потребовали отменить запрет. В министерстве сказали поверенной в делах Литвы В. Умбрасене, что Россия расценивает такие решения как враждебные.

