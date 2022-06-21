Посол ЕС заявил, что о блокаде Калининградской области речи не идет

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
О блокаде Калининградской области речи не идет. Об этом заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер.
Он рассказал, что провел беседу с замглавы МИД РФ Александром Грушко. Эдерер отметил, что транзит товаров, которые не подпадают под санкции, работает нормально. Посол подчеркнул, что Литва не принимает односторонних мер против России, а выполняет санкции Евросоюза.
Эдерер сказал, что попросил не обострять ситуацию и решить вопрос транзита в Калининградскую область дипломатическим путем.
"В ходе моего визита в МИД РФ я выразил принципиальную позицию Европейского союза касаемо российской агрессии в отношении Украины", – приводит слова посла ЕС в РФ РИА Новости.
Эдерера вызвали в МИД РФ из-за ограничения Литвой транзита ряда товаров в Калининградскую область. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сказал, что послу выставят определенные условия. При этом Алиханов признал, что ситуацию можно разрешить дипломатическим путем.
Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, в том числе стройматериалы и металлы.
Алиханов заявил, что власти ведут работу с министерством иностранных дел и посольством России в Литве по ситуации с ограничением транзита ряда товаров по железной дороге. Действия Литвы он назвал незаконными. По его словам, это может иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.
МИД РФ назвал враждебным запрет Литвы на транзит ряда товаров в Калининград
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