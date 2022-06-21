Посол ЕС заявил, что о блокаде Калининградской области речи не идет

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

О блокаде Калининградской области речи не идет. Об этом заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

Он рассказал, что провел беседу с замглавы МИД РФ Александром Грушко. Эдерер отметил, что транзит товаров, которые не подпадают под санкции, работает нормально. Посол подчеркнул, что Литва не принимает односторонних мер против России, а выполняет санкции Евросоюза.

Эдерер сказал, что попросил не обострять ситуацию и решить вопрос транзита в Калининградскую область дипломатическим путем.

"В ходе моего визита в МИД РФ я выразил принципиальную позицию Европейского союза касаемо российской агрессии в отношении Украины", – приводит слова посла ЕС в РФ РИА Новости.

Эдерера вызвали в МИД РФ из-за ограничения Литвой транзита ряда товаров в Калининградскую область. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сказал, что послу выставят определенные условия. При этом Алиханов признал, что ситуацию можно разрешить дипломатическим путем.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, в том числе стройматериалы и металлы.

Алиханов заявил, что власти ведут работу с министерством иностранных дел и посольством России в Литве по ситуации с ограничением транзита ряда товаров по железной дороге. Действия Литвы он назвал незаконными. По его словам, это может иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.

