Посла ЕС вызвали в МИД РФ из-за транзитных ограничений

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Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер вызван в МИД из-за ограничения транзита через Литву, ему будут выставлены условия. Об этом он сообщил в эфире программы "Антонимы" на телеканале RT Россия.

Он добавил, что ситуацию можно разрешить дипломатическим путем.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, в том числе стройматериалы и металлы.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что власти ведут работу с министерством иностранных дел и посольством России в Литве по ситуации с ограничением транзита ряда товаров по железной дороге. Действия Литвы он назвал незаконными. По его словам, это может иметь далеко идущие последствия для Евросоюза.

Временный поверенный в делах РФ в Вильнюсе Сергей Рябоконь, в свою очередь, заявил, что российские власти довели до литовской стороны позицию Москвы. Он отметил, что в ситуации с блокировкой железнодорожного транзита в Калининградскую область речь идет не об исполнении санкций ЕС, а о блокаде региона.