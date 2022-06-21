Посла ЕС вызвали в МИД РФ из-за транзитных ограничений

Фото: depositphotos/gl0ck
Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер вызван в МИД из-за ограничения транзита через Литву, ему будут выставлены условия. Об этом он сообщил в эфире программы "Антонимы" на телеканале RT Россия.
Он добавил, что ситуацию можно разрешить дипломатическим путем.
Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, в том числе стройматериалы и металлы.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что власти ведут работу с министерством иностранных дел и посольством России в Литве по ситуации с ограничением транзита ряда товаров по железной дороге. Действия Литвы он назвал незаконными. По его словам, это может иметь далеко идущие последствия для Евросоюза.
Временный поверенный в делах РФ в Вильнюсе Сергей Рябоконь, в свою очередь, заявил, что российские власти довели до литовской стороны позицию Москвы. Он отметил, что в ситуации с блокировкой железнодорожного транзита в Калининградскую область речь идет не об исполнении санкций ЕС, а о блокаде региона.
Глава Калининградской области назвал запрет Литвы на транзит товара незаконным
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: