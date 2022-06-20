Россия довела до Литвы свою позицию по блокировке транзита – поверенный РФ

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Российские власти довели до литовской стороны, что в ситуации с блокировкой железнодорожного транзита в Калининградскую область речь идет не об исполнении санкций ЕС, а о блокаде региона, сообщил временный поверенный в делах РФ в Вильнюсе Сергей Рябоконь.

"Мы сегодня им ясно дали понять, <...> что это абсолютно уже не про санкции идет речь, это про другое. Это блокада, частичная блокада грузовая, которую они вводят таким образом практическим в отношении нашего региона", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Рябоконя, эта позиция была прямо и откровенно доведена до литовской стороны. Власти Литвы, в свою очередь, вручили России ноту, в которой сообщили о планах по введению новых ограничений в грузовом сообщении.

"В ней они напомнили о ряде сроков, сначала июль, август, декабрь, январь, по которым вступят в действие ряд этих ограничений – в декабре, январе, похоже, по нефтепродуктам, если я не ошибаюсь, пораньше будет уголь, где-то в августе", – заявил Рябоконь.

Он добавил, что Литва уведомила российскую сторону о том, что весь погруженный до 17 июня транзит будет допущен к проезду через территорию республики.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, в том числе стройматериалы и металлы.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, в свою очередь, заявил, что власти ведут работу с министерством иностранных дел и посольством России в Литве по ситуации с ограничением транзита ряда товаров по железной дороге. Действия Литвы он назвал незаконными. По его словам, это может иметь далеко идущие последствия для Евросоюза.

