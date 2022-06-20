МИД Литвы объяснил ограничение транзита в Калининград соблюдением санкций

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Транзит пассажиров и грузов через Литву в Калининград продолжается, ограничения на перевозку коснулись только подпадающих под санкции товаров, сообщили в МИД страны.

"Через территорию Литвы продолжаются перевозки пассажиров и грузов, не подпадающих под действие санкционного режима ЕС, как в Калининградскую область, так и из нее. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит. Литва [лишь] последовательно применяет санкции ЕС", – приводит ТАСС текст заявления.

В ведомстве также сообщили о встрече с временным поверенным в делах РФ в Литве Сергеем Рябоконем. Отмечается, что он получил ноту с разъяснениями о введенных Евросоюзом ограничениях на транзит в Калининградскую область некоторых категорий товаров.

В свою очередь, временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь заявил, что руководство страны намеревалось нанести ущерб России, не думая о собственных гражданах и экономическом благополучии. "Экономически здесь такая система координат ненормальная, здесь об этом думают в последнюю очередь", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что попытка установить фактическую блокаду Калининградской области со стороны Литвы нарушает суверенитет России над регионом. Запрет на транзит почти половины грузов в Калининградскую область он назвал "наглой выходкой" Литвы.

Клишас считает, что, если Евросоюз не исправит это, Брюссель дезавуирует для России легитимность документов о членстве Литвы в Евросоюзе и "развяжет руки" для решения проблемы калининградского транзита "любыми способами".

Бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко назвал транспортную блокаду Калининграда, организованную Литвой, поводом для начала военных действий. Он подчеркнул, что Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей территории.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, в том числе стройматериалы и металлы.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, в свою очередь, заявил, что власти ведут работу с министерством иностранных дел и посольством России в Литве по ситуации с ограничением транзита ряда товаров по железной дороге. Действия Литвы он назвал незаконными. По его словам, это может иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.

