Песков назвал незаконным решение Литвы о транспортной блокаде Калининграда

Фото: ТАСС/Виталий Невар
Решение Литвы по блокаде Калининградской области беспрецедентно и незаконно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это нарушение всего и вся, оно требует глубокого анализа перед принятием Россией ответных мер. В течение нескольких дней это будет сделано", – цитирует его "Интерфакс".
Представитель Кремля подчеркнул, что это связано с соответствующим решением Евросоюза распространить действие санкций на транзит. Это он также назвал незаконным.
На вопрос журналистов, можно ли говорить о блокаде Калининграда, Песков подтвердил, что произошедшее является элементом блокады.
Песков добавил, что сейчас по линии разных ведомств предстоит собрать точки зрения по данному вопросу, пройдут межведомственные мероприятия на этот счет, чтобы выработать единую позицию.
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что попытка установить фактическую блокаду Калининградской области со стороны Литвы нарушает суверенитет России над регионом. Запрет на транзит почти половины грузов в Калининградскую область он назвал "наглой выходкой" Литвы.
Клишас считает, что если Евросоюз не исправит это, Брюссель дезавуирует для России легитимность документов о членстве Литвы в Евросоюзе и "развяжет руки" для решения проблемы калининградского транзита "любыми способами".
Бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко назвал транспортную блокаду Калининграда, организованную Литвой, поводом для начала военных действий. Он подчеркнул, что Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей территории.
Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, в том числе стройматериалы и металлы.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, в свою очередь, заявил, что власти ведут работу с министерством иностранных дел и посольством России в Литве по ситуации с ограничением транзита ряда товаров по железной дороге. Действия Литвы он назвал незаконными. По его словам, это может иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.
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