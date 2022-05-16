Две партии в Швеции раскритиковали решение о членстве страны в НАТО

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Членство Швеции в НАТО может привести к эскалации на севере Европы, заявила лидер Левой партии Нуши Дадгостар. Так она прокомментировала решение Социал-демократической рабочей партии страны о вступлении в Альянс.

По словам политика, процесс принятия решения прошел так быстро, что избиратели не успели высказаться на этот счет. Дадгостар также считает, что после вступления в Альянс Швеция может быть втянутой в войны других стран.

"Швеция была неприсоединившейся в военном отношении более 200 лет, этот путь удерживает нашу страну от войны. Социал-демократы теперь хотят выбросить это за борт", – написала Дадгостар в своем Facebook-аккаунте (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).

Лидер Партии окружающей среды Мэрта Стеневи, в свою очередь, также выступила против членства Швеции в НАТО. На своей странице в Twitter она написала, что теперь правительство должно доказать, как именно оно обеспечит то, чтобы страна оставалась свободной от ядерного оружия.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. Позже об аналогичном решении сообщили власти Швеции.

После этого глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что России придется усилить группировку своих войск на границе с Финляндией, если там появятся наступательные вооружения НАТО.

Парламентарий также подчеркнул, что США важно превратить Финляндию в еще одну зону влияния, где они могли бы разместить свою базу, проводить учения Альянса, осуществлять различные провокации и испытывать оружие.

