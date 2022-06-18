Литва уведомила Калининград о прекращении транзита некоторых товаров с 18 июня

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Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Литовские железные дорогие уведомили калининградские железные дороги о том, что с нуля часов они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область большого перечня товаров, которые попадают под европейские санкции", – сказал он в опубликованном видеообращении.

По его словам, под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, в том числе стройматериалы и металлы. Власти Калининграда намерены добиваться пересмотра решения литовского перевозчика.

Алиханов отметил, что в сложившихся условиях требуется поставка дополнительных паромов на линию Усть-Луга – Балтийск. При этом не исключено, что региону может понадобиться помощь федеральных властей на фоне ожидающегося подорожания логистики.

Ранее Латвия остановила железнодорожный транзит военных грузов из Белоруссии через свои порты. Власти страны расторгли соглашение 1994 года, сославшись на то, что связаны нормами НАТО и Евросоюза.

