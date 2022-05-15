Латвия приостановила железнодорожный транзит военных грузов из Белоруссии

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Латвия останавливает железнодорожный транзит военных грузов из Белоруссии через свои порты. Об этом заявило министерство сообщения Латвии.
"Было принято решение о расторжении соглашения, разрешавшего прямое железнодорожное сообщение для перевозки военных грузов из Белоруссии в третьи страны с использованием латвийских портов", – приводит сообщение министерства РИА Новости.
Уточняется, что соглашение был подписано в 1994 году, до того, как Латвия стала членом НАТО и Евросоюза.
"С учетом этого Латвия связана правовыми нормами этих международных организаций, и соглашение с Белоруссией на эти нормы не распространяется", – говорится в сообщении.
Ранее замначальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что НАТО вдвое нарастила силы в Восточной Европе. По его словам, в непосредственной близости у границ РФ и Белоруссии могут быть созданы ударные группировки.
По данным Косыгина, в настоящее время в Восточной Европе находятся около 37,5 тысячи военных, из которых 24,5 тысячи базируются в Польше и странах Балтии. При этом значительная часть сил и средств, предназначенная якобы для усиления восточного фланга Альянса, была переброшена с континентальной части США.
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