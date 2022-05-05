Минску нет нужды участвовать в операции на Украине – Лукашенко

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается участвовать в специальной военной операции российских войск на Украине. Об этом сообщает агентство Sputnik.

Белорусский лидер подчеркнул, что все, что Минск может предложить России, у нее есть и так.

"Поэтому нет никакой необходимости принимать участие в этой спецоперации", – убежден Лукашенко.

Ранее белорусский президент заявил, что не погружен в детали военной спецоперации России на Украине, однако полагает, что она затянулась.

Кроме того, Лукашенко назвал Владимира Путина своим старшим братом, отметив, что между ними сложились "самые лучшие отношения, какие только могут быть между главами независимых государств".

