Внезапная проверка сил реагирования началась в белорусской армии

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Вооруженных силах Белоруссии стартовала внезапная проверка сил реагирования, направленная на оценку готовности личного состава к реагированию на кризисные ситуации. Об этом сообщается в телеграм-канале республиканского министерства обороны.
"Воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач", – говорится в сообщении.
Подразделения белорусской армии проведут маневры на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки.
"Проводимые мероприятия <...> не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности", – добавили в Минске.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него достаточно сил и средств, чтобы снести голову тем, кто захочет нарушить мир в стране. Он напомнил о событиях, произошедших в 2020 году после президентских выборов. Лукашенко отметил, что повторить пройденное не получится, так как у него достаточно людей рядом.
В Вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования
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