Лукашенко заявил о достаточной силе, чтобы снести голову тем, кто хочет нарушить мир

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него достаточно сил и средств, чтобы снести голову тем, кто захочет нарушить мир в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил о событиях, произошедших в 2020 году после президентских выборов. Лукашенко отметил, что повторить пройденное не получится, так как у него достаточно людей рядом. Белорусский лидер добавил, что если не будет сплоченности в государстве, то может возникнуть другая обстановка.

"Может, сегодня кто-то хочет повоевать, как это происходит в Украине? Так вот, это тот путь – безалаберности, бюрократизма и непринятия мер. Вы, наверное, просто мало знаете, что происходит в результате современной войны, а я хорошо погружен в эту войну и вижу, что происходит", – сказал Лукашенко.

На совещании по вопросу обеспечения законности и правопорядка в стране президент Белоруссии выразил недовольство работой правоохранителей по некоторым направлениям. Он подчеркнул, что в республике будет усилена роль прокуратуры и других органов. По его словам, нужна "вдумчивая каждодневная работа".

Генпрокурор Андрей Швед обратил внимание на низкую раскрываемость экстремистских преступлений. Он отметил, что это создает предпосылки для дальнейшей преступной деятельности тех, кто избежал ответственности.

Ранее Лукашенко сообщил о задержании своего лечащего врача и еще 34 ортопедов-травматологов. Белорусский лидер отметил, что контролировал ход операции. Лукашенко подчеркнул, что дома у некоторых задержанных обнаружили по 300 000, 650 000 евро.

