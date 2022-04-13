Лукашенко пообещал вместе с Путиным показать миру "кузькину мать"

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал вместе с Владимиром Путиным показать миру "кузькину мать". Об этом сообщает РИА Новости.
Так он ответил на вопрос об интеграции от Бреста до Владивостока.
"Вчерашний визит на космодром и здесь… Мы с президентом Путиным покажем им. Как я вчера сказал: "Слушай, Владимирович, мы им покажем кузькину мать", – сказал Лукашенко.
Ранее Лукашенко прокомментировал сообщения об объединении Белоруссии и России. По его словам, главы двух стран не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами.
До этого Лукашенко заявил, что Белоруссия будет рядом с Россией при любых обстоятельствах. Он отметил, что у россиян и белорусов общее отечество, несмотря на то что живут они в разных странах.
Белоруссия намерена развивать единство двух народов, которое они смогли сохранить, в отличие от народов других постсоветских республик.
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