Лукашенко пообещал вместе с Путиным показать миру "кузькину мать"

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал вместе с Владимиром Путиным показать миру "кузькину мать". Об этом сообщает РИА Новости.

Так он ответил на вопрос об интеграции от Бреста до Владивостока.

"Вчерашний визит на космодром и здесь… Мы с президентом Путиным покажем им. Как я вчера сказал: "Слушай, Владимирович, мы им покажем кузькину мать", – сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко прокомментировал сообщения об объединении Белоруссии и России. По его словам, главы двух стран не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами.

До этого Лукашенко заявил, что Белоруссия будет рядом с Россией при любых обстоятельствах. Он отметил, что у россиян и белорусов общее отечество, несмотря на то что живут они в разных странах.

Белоруссия намерена развивать единство двух народов, которое они смогли сохранить, в отличие от народов других постсоветских республик.

