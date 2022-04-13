Лукашенко заявил Путину, что тот "прекратил все коронавирусы" в мире

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил Владимиру Путину, что тот прекратил все коронавирусы в мире.
"Надо все обдумать, когда все закончится. Есть и то, что нагнеталась ситуация. А ведь она кому-то выгодна. Вчера Путину говорю: "Слушай, ты молодец – война войной, но ты мгновенно в мире прекратил все коронавирусы, все выздоровели", – цитирует Лукашенко РИА Новости.
По словам президента Белоруссии, большинство специалистов, связанных с выявлением новых штаммов, быстро разбогатели. Кроме того, как уточнил Лукашенко, на сегодняшний день идет передел мира.
"Какую роль пандемия сыграла в этом? Я пока не знаю, но склоняюсь к тому, что сыграла большую роль. Наверное, и этот факт будет. Когда мы все сопоставим, мы сделаем выводы. Но белорусский путь оказался правильным и сейчас всеми востребован", – отметил президент.
Лукашенко также сообщил, что в Белоруссии все хорошо и скоро получится разобраться в коронавирусе и оценить положительные и отрицательные стороны.
"Я не хочу сказать, что мы там все правильно делали. Но за весь промежуток времени смертей около 8 тысяч было всего", – отметил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что "перебора быть не должно", а на свежем воздухе следует ходить без маски.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия будет рядом с Россией при любых обстоятельствах. Он отметил, что у россиян и белорусов общее отечество, несмотря на то что живут они в разных странах. Белоруссия намерена развивать единство двух народов, которое они смогли сохранить, в отличие от народов других постсоветских республик, заключил Лукашенко.
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