Лукашенко заявил, что Белоруссия будет с Россией при любых обстоятельствах

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Белоруссия будет рядом с Россией при любых обстоятельствах. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с Владимиром Путиным на космодроме Восточный.

"Вы на белорусов можете рассчитывать. Знайте, что при любой ситуации, которая бы ни складывалась, вы в этом убеждены, россияне должны быть убеждены, мы всегда будем рядом, как бы ни складывалась обстановка", – сказал белорусский лидер.

Он отметил, что у россиян и белорусов общее отечество, несмотря на то что живут они в разных странах. Белоруссия намерена развивать единство двух народов, которое они смогли сохранить, в отличие от народов других постсоветских республик, заключил Лукашенко.

В рамках программы поездки Путина и Лукашенко в Амурскую область предполагается, что лидеры осмотрят ход строительства космодрома Восточный, пообщаются с его работниками, а также обсудят развитие двустороннего сотрудничества, ситуацию на Украине и совместное противодействие санкциям Запада.

