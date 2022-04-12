Лукашенко заявил, что Белоруссия будет с Россией при любых обстоятельствах

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Белоруссия будет рядом с Россией при любых обстоятельствах. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с Владимиром Путиным на космодроме Восточный.
"Вы на белорусов можете рассчитывать. Знайте, что при любой ситуации, которая бы ни складывалась, вы в этом убеждены, россияне должны быть убеждены, мы всегда будем рядом, как бы ни складывалась обстановка", – сказал белорусский лидер.
Он отметил, что у россиян и белорусов общее отечество, несмотря на то что живут они в разных странах. Белоруссия намерена развивать единство двух народов, которое они смогли сохранить, в отличие от народов других постсоветских республик, заключил Лукашенко.
В рамках программы поездки Путина и Лукашенко в Амурскую область предполагается, что лидеры осмотрят ход строительства космодрома Восточный, пообщаются с его работниками, а также обсудят развитие двустороннего сотрудничества, ситуацию на Украине и совместное противодействие санкциям Запада.
Лукашенко заявил, что Белоруссия будет всегда рядом с Россией
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